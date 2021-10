Datalek HAN toont belang digitale veiligheid

(Dit is een gesponsord artikel)

REGIO – Voor veel mensen is digitale veiligheid een abstract onderwerp. Niet op links in vreemde e-mails klikken en je bank vraagt je nooit om je inloggegevens te delen of te bevestigen. Tot zover weten de meeste mensen wel dat je online moet oppassen. Niet alleen als individu loopt men risico. Ook bedrijven en publieke instellingen lopen gevaar. Zo merkte vorig jaar de gemeente Hof van Twente en recenter ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij die laatste zijn persoonsgegevens van studenten en personeel door hackers gestolen die daar de hogeschool mee chanteren. Risico’s die er ook zijn voor de gewone internetgebruiker. Daarbij zijn het vaak geen hackers die met complexe trucs ergens binnenkomen, maar ouderwetse oplichtingspraktijken in combinatie met schadelijke software. Gelukkig is hier ook het nodige tegen te doen.

Tweestapsverificatie

Veel organisaties vragen tegenwoordig om tweestapsverificatie. Nadat iemand inlogt op een online account, wordt ter bevestiging een SMS gestuurd naar een nummer dat van tevoren is ingesteld. Zo kan de gebruiker bevestigen dat hij ook echt degene is die probeert in te loggen. Met name bij zeer belangrijke accounts is dat heel wenselijk. Een goed voorbeeld waar deze tweestapsverificatie veel wordt gebruikt is bijvoorbeeld bij het inloggen op het persoonlijk account van de zorgverzekering. Bij alle zorgverzekeraars is het zo dat er met twee stappen ingelogd moet worden om de persoonlijke gegevens te kunnen bekijken. Veel zorgverzekeraars hebben een eigen app, dat maakt het nog wat makkelijker om de zaken rond de ziektekosten te regelen. Voor sommige mensen kan dit gemak zelfs een reden zijn om bij het overstappen zorgverzekering te checken welke zorgverzekeraars dit zijn.

Inloggen met DigiD

De veilige manier van inloggen is bij alle zorgverzekeraars gelijk. DigiD is een speciale beveiligde inlogmethode die ontwikkeld is door de overheid. Tegenwoordig wordt er zo vaak om een DigiD gevraagd dat iemand eigenlijk niet meer zonder kan. Ook voor de belasting, het UWV, de gemeente of andere belangrijke zaken wordt er verwacht dat iemand in het bezit is van een DigiD. Tegelijkertijd was het datalek bij de gemeente Hof van Twente te wijten aan één zwak wachtwoord. Het risico dat het gebruik van één enkel wachtwoord bij dit soort cruciale accounts inhoudt is dus niet denkbeeldig.

Cybercrime neemt toe

Cybercrime komt steeds meer voor, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Zo hebben kortgeleden cybercriminelen ook geprobeerd om de computersystemen van de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen binnen te dringen. Drie weken lang hebben ze aanvallen uitgevoerd, maar gelukkig waren deze aanvallen niet erg succesvol. Het enige dat ze bereikt hebben is dat ze een mailbox van een medewerker met een medisch ondersteunende functie hebben ingezien. Volgens het ziekenhuis hebben ze geen informatie gedownload of gestuurd. De aanval is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.