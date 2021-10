Cursus ‘Wie is Jezus?’

HALL – De Protestantse Gemeente Hall en Voorstonden verzorgt in november een korte cursus met de titel ‘Wie is Jezus?’ In vier avonden wordt kennisgemaakt met de figuur waarom de kerk draait en waar wereldwijd miljoenen mensen geloven. Elke avond heeft een ander thema, zoals zijn afkomst, zijn leven beschreven door evangelisten en in brieven en Jezus in deze tijd. De cursus wordt gehouden op maandagen 11, 18 en 25 november en 2 december, om 20.00 uur in Hall. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november bij pastor Jolanda Aantjes via pastor@hallsekerk.nl of tel. 06-33860231.