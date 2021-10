Cursus Oriëntatie op herstel’

BRUMMEN – In Brummen gaat in november de cursus ‘Oriëntatie op herstel’ van start. Deelnemers maken kennis met de betekenis van het begrip herstel. Ze krijgen inzicht in de mogelijkheid tot (verder) herstel, wat alles te maken heeft met het (leren) leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende kwetsbaarheid. De training is bedoeld voor mensen die na of naast hun behandeling voor een psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsprobleem eens willen kijken wat herstel in brede zin voor hen persoonlijk kan betekenen. Er zijn zes bijeenkomsten van elk twee uur, met thema’s als valkuilen, omgaan met hulpverleners, keuzes en doelen. De bijeenkomsten zijn op de dinsdag tussen 10.45 en 12.45 uur in Plein 5, de eerste keer op dinsdag 9 november. Opgave kan via administratie@korak.nl of tel. 055-2340116.

www.korak.nl