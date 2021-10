Cursus opruimen kan je leren

VELP – Opruimen en organiseren zit niet iedereen in het bloed. In de Paperclip in Velp start vanaf 21 oktober de cursus opruimen kan je leren. In deze cursus van vier avonden leren deelnemers een praktische en eenvoudige manier om de orde en het overzicht terug te krijgen over spullen, geld en papieren. Het leven wordt hierdoor eenvoudiger en overzichtelijker. Na enige tijd is er een terug-kom-moment om ervaringen uit te wisselen. Aanmelden kan op de website.

paperclipvelp.nl