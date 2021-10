Cursus Klik en Tik

BRUMMEN – SeniorWeb biedt in de bibliotheek in Brummen de cursus Klik en Tik. Hierin leren deelnemers alles over de computer of laptop en hoe zij dingen kunnen vinden op het internet. Denk bijvoorbeeld aan geldzaken, solliciteren of een abonnement afsluiten. In drie lesblokken krijgen zij digitale vaardigheden onder de knie. Het is niet nodig om zelf een computer te hebben om de cursus te volgen. Het is wel handig als de deelnemers een eigen koptelefoontje meenemen. In de bibliotheek is meer informatie verkrijgbaar en kunnen belangstellenden zich aanmelden. De cursus Klik en Tik is meerdere keren per week. Elke les duurt ongeveer 2 uur.

www.biblioteekbrummenvoorst.nl