Cursus Digisterker in Dieren

DIEREN – In de bibliotheek in Dieren is vanaf dinsdag 12 oktober de cursus Digisterker te volgen. Deelnemers leren hierbij zelf hun overheidszaken via de computer te regelen. Denk aan het maken van een afspraak met de gemeente, online werk zoeken bij het UWV of digitaal huur- en zorgtoeslag aanvragen. Ook het aanvragen en gebruiken van een DigiD komt aan bod. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur. De bijeenkomsten zijn van 14.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan via tel. 06-10139493 of info@bibliotheekveluwezoom.nl.