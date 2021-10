Curling, kerstmarkt en droneshow tijdens eerste Eerbeekse Winter Weekend

EERBEEK – Twee keer moest de Eerbeekse kermis worden afgezegd. Geen feest, geen vogelschieten, geen vrijmarkt op Koningsdag. Het werd de leden van de Oranjevereniging te rustig en daarom bedachten zij een nieuw evenement: het Eerbeekse Winter Weekend, dat gaat plaatsvinden van vrijdag 10 tot en met 12 december.

Een heel weekend lang is er van alles te doen in het centrum van Eerbeek. De Oranjevereniging heeft een aantal verrassende en nieuwe activiteiten opgesteld en verheugt zich er enorm op. “Nadat we twee jaar geen kermis konden organiseren zoals we dat gewend zijn, zijn we heel blij dat we nu het Winter Weekend kunnen opzetten”, vertelt Pepijn Bourgonje namens de Oranjevereniging. “We denken dat iedereen wel weer zin heeft in een leuk event.”

Er komt een grote tent op het Kerstenterrein aan de Stuijvenburchstraat waar een heuse curlingbaan wordt aangelegd. Hier wordt een competitie opgezet voor kinderen van de basisscholen, maar daarnaast komen er ook speeldagen voor bedrijventeams (op vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur) en vrienden- en familieteams (op zaterdag van 13.00 tot 20.00 uur). De teams strijden om een felbegeerde plek in de finale, die wordt gespeeld op zondag van 11.00 tot 15.00 uur.

Zondag wordt het Winter Weekend in deze tent afgesloten met een spetterende après ski-party. De kaartverkoop hiervoor gaat binnenkort van start.

Op het Stuijvenburchplein is het hele weekend een gezellige kerstmarkt. “Veel van onze eigen ondernemers doen mee, maar er komen ook verkopers van buitenaf”, aldus Bourgonje. “Het wordt een flinke grote markt en er wordt gezorgd voor alles wat een kerstmarkt nodig heeft, zoals een koor en een bezoek van de Kerstman.”

Zaterdagavond staat een bijzonder spektakel op het programma, namelijk de eerste én grootste kerst-droneshow van Nederland. Zo’n twintig minuten lang gaan verlichte drones de lucht in en zorgen daar voor een flitsende show. De drones zijn geprogrammeerd om bepaalde vormen en bewegingen te laten zien en dat wordt absoluut spectaculair, belooft Bourgonje.

De laatste ontwikkelingen zijn te volgen via social media en oranjeverenigingeerbeek.nl.