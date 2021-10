Covertijd bij Vroolijke Frans

BRUMMEN – Na meer dan anderhalf jaar radiostilte pakt de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) de maandelijkse Covertijd bij de Vroolijkheid op alsof er niets gebeurd is. Op donderdag 7 oktober is alle aandacht voor Amerikaanse punkrock band Blondie. Een gelegenheidsformatie speelt de grootste hits. Dit keer bestaat de band uit zangeres Angela Vos, gitaristen Kay Raphet Meeng en Stan de Groote, toetsenist Emma van Wijngaarden, basgitarist Boaz Kuizenga en drummer Gerton Eijkelkamp. De entree is 5 euro. Het programma start om 21.00 uur. Een geldig vaccinatiebewijs of negatieve test is noodzakelijk voor toegang.

www.devroolijkefrans.nl