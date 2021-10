Cosi fan Tute voor Kayamandi

VELP – In de Grote Kerk in Velp is op zaterdag 20 november een film te zien van Cosi fan Tute, de beroemde opera van Mozart. De opbrengst is bestemd voor SOS-Kayamandi. Deze stichting verzorgt 1200 broodmaaltijden per dag en draagt zorg voor drie kleine weeshuizen in de townships Kayamandi en Cloetesville in Stellenbosch in Zuid-Afrika. De filmvoorstelling begint om 13.30 uur. Kaarten kosten 22,50 euro per persoon, inclusief een hapje en drankje. Reservering door betaling vooraf op rekening NLRABO0106760629 ten name van Stichting SOS-Kayamandi.

www.sos-kayamandi.nl