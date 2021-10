Corona: een biopolitiek virus

ROZENDAAL – Prof. Dr. Marc de Kesel van de Radbouduniversiteit Nijmegen is maandag 18 oktober te gast bij de Filosofische Kring in Rozendaal. Vanaf 20.00 uur verzorgt hij in de Serre een lezing getiteld ‘Corona: een biopolitiek virus’.

Corona liet de wereld voelen dat niet ‘economie’ maar ‘leven’ de grond is waarop onze cultuur en samenleving rusten. Als puntje bij paaltje komt moeten de wetten van de economie wijken voor de wetten van het leven. Michel Foucault ontwikkelde het concept ‘biopolitiek’: politiek en politieke macht vinden hun laatste legitimatie in het leven van hen over wie macht wordt uitgeoefend. In zijn lezing benadert Marc de Kesel de coronacrisis vanuit dit ‘biopolitiek’ perspectief. Het ontzenuwt heel wat al te moraliserend commentaar dat het huidig debat rond die crisis kenmerkt.

De serie lezingen van de Filosofische Kring van de Vrienden van de kerk te Rozendaal heeft dit jaar als thema ‘Verstoring van de orde, hoe verder?’ De volgende data zijn 1, 15 en 29 november. Deelname aan één avond kost 13 euro. Studenten betalen 5 euro en scholieren hebben gratis toegang.