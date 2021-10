Contactgroep mantelzorgers NAH

BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg en Coachpraktijk Leonie verzorgen op vrijdagen 26 november en 10 december een contactgroep voor mantelzorgers die zorg dragen voor iemand met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Als een naaste NAH oploopt, staat het leven op zijn kop. Vaak zien anderen niet eens dat er iets mankeert en is er veel onbegrip van de omgeving. De mantelzorger loopt tegen allerlei zaken aan en er komt veel op zijn of haar bordje terecht. Het is dan fijn om even met lotgenoten te praten. Dit gebeurt in een veilige sfeer, onder professionele begeleiding van Leonie Olthof. Mantelzorgers die deel willen nemen aan deze contactgroep, kunnen zich aanmelden tot en met maandag 22 november via mantelzorg@welzijnbrummen.nl of tel. 0575-561988. Vermeld naam, telefoonnummer en e-mailadres.