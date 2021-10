Concert in Dorpskerk Rheden

RHEDEN – Op zondagmiddag 31 oktober om 15.30 uur verzorgt het Rose Ile kwartet een concert in de Dorpskerk in Rheden. Het Rose Ile kwartet bestaat uit een zangeres en drie mannen op gitaar, klarinet en accordeon. Zij brengen een zeer breed repertoire ten gehore. Ballroom muziek zoals tango, rumba en wals maar ook luisterliedjes in het Frans, Spaans, Zuid- Amerikaans en zelfs Jiddisch behoren tot hun repertoire. Dit alles wordt in een intieme, romantische sfeer ten gehore gebracht. Het exacte programma is te bekijken op de website www.dorpskerkrheden.nl.

De toegang is gratis, wel kan er na afloop een vrije gift worden gegeven.