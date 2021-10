Combinatie werk en mantelzorg

RHEDEN / ROZENDAAL – MVT Rheden en Rozendaal verzorgt een webinar voor werkende mantelzorgers. Hierin wordt bekeken hoe werk en mantelzorgtaken te combineren zijn. Zo wordt er informatie gegeven over in gesprek gaan met de werkgever, welke domotica en handige apps kunnen helpen in het dagelijks leven en waar een mantelzorger terecht kan voor extra hulp. Ook worden tips gegeven om zelf in balans te blijven.

De webinar vindt plaats op de Dag van de Mantelzorg, woensdag 10 november, van 19.30 tot 20.30 uur met een mogelijke uitloop tot 21.00 uur voor vragen. Deelname is gratis en aanmelden kan tot 3 november via info@mvtrheden.nl. Deelnemers ontvangen dan een link om mee te doen.

MVT, tel. 026-3707070 (ma-vrij 9.30-11.30 uur)