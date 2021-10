College Doesburg wil starterslening verruimen

GEM. DOESBURG – Het college van de gemeente Doesburg wil de starterslening verruimen. Kon voorheen een huis van maximaal 210.00 euro worden aangekocht met behulp van de lening, nu moet dit bedrag worden verhoogd naar 310.000 euro omdat er nauwelijks huizen voor onder de 210.000 euro worden verkocht.

Door de krapte op de woningmarkt stijgen de huizenprijzen. Ook voor een starterswoning moet fors meer worden betaald. Daarom grijpen startende kopers steeds vaker mis, omdat het aankoopbedrag van een woning steeds vaker boven de grenswaarde van 210.000 euro ligt. Het college stelt de raad daarom voor het maximum bedrag te verhogen naar 310.000 euro. Het maximaal te lenen bedrag blijft onveranderd op 20 procent van de aankoopwaarde, met een maximum van 30.000 euro.

De starterslening maakt het starters op de woningmarkt mogelijk tegen een lage rente een extra bedrag te lenen voor de aankoop van een eerste woning. De gemeente heeft nog 38.500 euro in het potje zitten voor startersleningen. Omdat de eerste kopers die een lening zijn aangegaan inmiddels zijn gestart met aflossen, loopt dit bedrag jaarlijks met 50.000 tot 100.000 euro op. Hoeveel dit exact is, is afhankelijk van het mogelijk versneld aflossen van de lening, wat boetevrij is toegestaan.

De gemeenteraad neemt naar verwachting later deze maand een besluit over dit voorstel.