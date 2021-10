Collecteweek Brandwonden Stichting

REGIO – ‘Geef om een littekenvrije toekomst’. Dat is het motto waarmee de collectanten van 10 tot en met 16 oktober langs de deuren gaan om geld op te halen voor de Brandwonden Stichting. Mensen met brandwondenlittekens zijn vaak doelwit van vervelende opmerkingen en leven in een samenleving waarin je met een geschonden uiterlijk jezelf driedubbel moet bewijzen. De Brandwonden Stichting heeft diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven, zoals psychosociale hulp, cursussen waarin je om leert gaan met je littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands steun te mogen rekenen.

www.brandwondenstichting.nl