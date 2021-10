Clubsupport Avondvierdaagse Dieren

DIEREN – De Stichting Avondvierdaagse Dieren doet mee met Rabobank Clubsupport 2021. Elk jaar stelt de Rabobank voor verenigingen en clubs een bedrag uit de Regio (Arnhem en Omstreken) beschikbaar ter ondersteuning van hen. Leden van de Coöperatieve Rabobank kunnen tijdens de stemperiode tot 25 oktober hun stem uitbrengen op maximaal drie clubs. Hoe meer stemmen een club ontvangt des te hoger kan hun bijdrage worden.

De avondvierdaagse organiseert niet alleen de wandelavondvierdaagse in het dorp sinds 56 jaar maar zorgt met haar verkeersregelaars dat meerdereactiviteiten en gebeurtenissen door hun inzet mede door kunnen gaan. Hierbij kunt u denken aan op- en intochten van onder andere Carnaval Dieren en Halfvasten Angerlo, Sinterklaas, Halloween, vuurwerk rondom Koningsdag, 10 jaar Oranjerie, Carolinaparkfestival, Veluwezoomtrail en Postbanktrail

De avondvierdaagse kon in 2020 niet georganiseerd worden en in 2021 wel gedeeltelijk alternatief. Hierdoor loopt de organisatie inkomsten mis maar zij ontvangt ook geen subsidie of overheidsbijdrage ondanks de lockdown. Toch hoopt men ook in 2022 bij de gewone avondvierdaagse de inschrijfgelden laag te houden zodat het voor een ieder redelijk betaalbaar blijft. De bijdrage van de Rabobank clubsupport zal ondermeer gebruikt worden voor de aanschaf van communicatie-apparatuur, veiligheidskleding en verlichting, aankoop routematerialen.