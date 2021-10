Clubkampioenen van TV Dieren

DIEREN – De senioren van TV Dieren hebben onlangs gestreden om het clubkampioenschap. Het deelnemersveld van 75 spelers was heel divers wat veel leuke wedstrijden opleverde. Opvallend was dat ook veel nieuwe leden zich in hadden geschreven.

De avonden stonden in het teken van het overleven van de poulefases, om door te kunnen stoten naar de halve finales of finales, die in het weekend werden gespeeld. Na afloop van de wedstrijden was er steeds tijd voor een hapje en een drankje op het heerlijke terras.

De finales op zondag leverden uiteindelijk de volgende winnaars op: Dames enkel A: Eveline van der Kwaak, dames enkel B: Ivy Goedegebure, heren enkel A: Roald de Gans, heren enkel B: Lenny de Gans, heren enkel C: Andre Lensink, dames dubbel: Annerieke Eizinga en Marga Nijhuis, heren dubbel A: Roald en Lenny de Gans, heren dubbel B: Henk Brink en Mike Huhnholz, gemengd dubbel A: Marie-José Kostense en Han Derksen, gemengd dubbel B: Annette van Minkelen en Erwin Verhaaf.