ChristenUnie Rheden kiest lijsttrekker

VELP – De ChristenUnie heeft maandagavond 11 oktober Hendri Witteveen aangewezen als lijsttrekker voor Rheden. Witteveen was de afgelopen achttien jaren fractieleider en tekent bij voor de komende 4 jaren. De vergadering was unaniem in haar aanwijzing. Witteveen is dankbaar voor het vertrouwen en heeft er zin in om ook de komende periode ‘een hoopvol geluid te laten horen’. De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 16 maart 2022.