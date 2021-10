Cheques voor Dierenpark ‘t Goor

BRUMMEN – Dierenpark ‘t Goor mocht op de Brummense Najaarsfair verschillende cheques in ontvangst nemen. Martien Wilbring schonk zijn verjaardagsgeld van maar liefst 760 euro aan het goede doel. Garage Velthorst in Brummen verraste Dierenpark ‘t Goor met een cheque van 250 euro. Tapijtstoffering Jan Garrits stelde een traprenovatie beschikbaar aan de prijswinnaar van de weegwedstrijd die door het Dierenpark werd georganiseerd.

Voorzitter Jacob Holman was blij met de mooie donaties. “Van het geld van Martien gaan we een kippenren kopen en het overige geld gebruiken wij voor het onderhoud van het park. Het geld wordt dus goed besteed.”

Foto: Han Uenk