Cheque voor Voedselbank Doesburg

DOESBURG – De net opgerichte Lionsclub Doesburg kwam onlangs in actie tijdens de Kadedagen in Doesburg. Onder het motto ‘Lions Doesburg weet waar zij de mosterd haalt’ werden potjes Doesburgsche Mosterd verkocht, die als warme broodjes over de marktkraam vloegen. Daarbij ontving de club onverwacht een royale donatie van een gulle gever. Dat betekende dat voorzitter Frank de Leur van Lionsclub Doesburg dinsdag 28 september, in bijzijn van enkele Lions-leden, een cheque van 2000 euro kon overhandigen aan Wanda en Jacques Beemsterboer van de Nadine Foundation. Deze Foundation heeft rechtstreeks contact met de Voedselbank en zorgt ervoor dat het geld goed wordt besteed.

De Lionsclub Doesburg is in juni dit jaar van start gegaan met vijf keymembers. Doel is om, naast gezellig samenzijn, de gemeenschap van Doesburg te dienen. De groep groeit vlot, maar is nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met secretaris Mia van Eijl – Besselink via miavaneijlbesselink@gmail.com

Foto: Van links naar rechts: Mia van Eijl-Besselink, Elly de Bruijn, Annemiek Lambers en voorzitter Frank de Leur van de Lionsclub Doesburg en Jacques en Wanda Beemsterboer van de Nadine Foundation