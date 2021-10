Cabaret bij Ouderenbelang

EERBEEK- De Vereniging Ouderenbelang Eerbeek houdt vrijdag 5 oktober een bijeenkomst in het Tjark Rikscentrum. Cabarettrio De Juf, de Bakker en de Dominee brengt een programma met liedjes van toen. De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Er kunnen maximaal 75 mensen in de zaal, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan bij P. Hillebrink, tel. 0313-654001.