Buurtbussers bekijken Deventer

BRUMMEN – De leden van de Buurtbusvereniging Brummen – Leuvenheim zijn onlangs met hun partners op stap geweest naar Deventer. In groepjes maakten zij met een gids een stadswandeling. Wie minder goed ter been was, kon gebruik maken van een paardentram. Na een lekker hapje en drankje werd de terugreis aanvaard, waarna de dag in Leuvenheim werd afgesloten met een buffet bij het Chinees restaurant.