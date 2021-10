Busje Nooit Genoeg brengt voorleesplezier

DOESBURG – Afgelopen week reden Ellen en Helmie met hun vrolijke Busje Nooit Genoeg door Doesburg. In Speeltuin Kindervreugd en op het schoolplein van Anne Frank Montessori-school parkeerden zij hun busje om de nieuwsgierige kinderen te trakteren op veel leesplezier. De kinderen hingen aan hun lippen, terwijl het tweetal om de beurt een boekje voorlas.

Het eerste boek was Coco Kan Het. Het tweede boek dat werd voorgelezen, was Boer Boris gaat naar Oma, waarbij de kinderen allemaal een appeltje kregen. En als laatste boekje lazen Ellen en Helmie samen met Handan het boek Wij Gaan op Berenjacht in het Turks en Nederlands. Waarschijnlijk gaan de dames rond Kerst weer voorlezen met Busje Nooit Genoeg. Op de website kan de agenda in de gaten worden gehouden.

Foto: Cynthia Vos

www.busjenooitgenoeg.nl