Business & Shopping: Lilian Heine van Jumbo Eerbeek beste banketbakker van het land

EERBEEK – Voor Lilian Heine van Jumbo Eerbeek was de derde dinsdag van september een spannende dag. Lilian deed namelijk mee aan de finale van een uitdagende Jumbo bakwedstrijd. Deelnemers uit het hele land namen het tegen elkaar op om het lekkerste baksel te maken naar eigen receptuur.

De altijd vrolijke en competitieve bakker uit Eerbeek wist met een uitgekiend recept tijdens de selectieronde op te vallen. ‘’Ik wil heel graag een mooi najaarsproduct laten zien. Na vele combinaties te hebben getest en diverse sessies proeven kwam ik tot een heerlijke stoofperen-pecan taart. De vakjury vond het recept zo goed, dat ik in eerste instantie al een plek in de halve finale had bemachtigd, en vervolgens stond ik in de finale!’’ zegt een trotse Lilian.

Op dinsdag 21 september vond de finale plaats in het Food-Innovatie laboratorium op het Jumbo en La Place hoofdkantoor in het Brabantse Veghel. In deze spannende finale, met de uiteindelijke drie finalisten, moesten de recepten ook ter plekke worden gemaakt en gebakken. Daarna werden de creaties door de eindjury beoordeeld. Deze bestond deze keer uit mevrouw van Eerd (eigenaar familiebedrijf), Guus Meeuwis (artiest en Brabants Bourgondiër), Roberta Pagnier (TV Chef kok) en Ton Verhaar (juryvoorzitter en hoofd-innovatie en productontwikkeling bij Jumbo en La Place).

“Deze finale is van een zeer hoog niveau. Deze topprestaties zie ik tijdens een finale, waarin iedereen onder druk staat, zelden. De drie kandidaten maken alles zelf, er zit geen kant en klaar ingrediënt tussen.” zegt juryvoorzitter Ton Verhaar. Na een lange en spannende sessie werd de stoofperen-pecan taart van Lilian door de jury als beste beoordeeld op zowel ingrediënten keuze, presentatie en smaak als op het thema najaar. De enthousiaste en creatieve bakker uit Eerbeek is heel erg trots, “Ik ben blij dat mijn passie voor het vak nu ook tot uiting komt in een uitdagende competitie, want hoe vaak krijg je de kans om dit aan en aan een vakjury en aan een deskundige jury te tonen?”

Lilian Heine ontving als beste Jumbo banketbakker een mooie bokaal, een prachtige gegraveerde schaal en verdiende ook nog een TV-optreden in het kookprogramma ‘Wat eten we’ van Roberta Pagnier. De opnames zijn daarvoor begin oktober. Daarnaast schittert Lilian binnenkort in het landelijke magazine Hallo Jumbo. “En ook met onze klanten gaan we een feestje vieren!”, belooft Lilian.