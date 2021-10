Business & Shopping: Grote Najaarsshow bij Oortgiese campers

BAAK – Het 8000 m2 grote terrein van Oortgiese Campers in Baak is in zaterdag 30 en zondag 31 oktober weer gevuld met allerlei soorten campers, van klein tot heel erg groot. Met de camper op vakantie is helemaal in en dat is te merken bij Oortgiese Campers.

De vraag naar campers zat al in de lift, maar sinds de coronacrisis zijn ze echt niet meer aan te slepen. Dit geldt zowel in de verhuur als verkoop. De flexibiliteit en de vrijheid van de camper zorgden, ondanks alle beperkingen, voor een heerlijke vakantie in coronatijd. De grote vraag naar campers is natuurlijk hartstikke positief, maar zorgt ook weer voor de nodige uitdagingen, meldt Oortgiese Campers. De levertijden van nieuwe campers zijn op dit moment bizar lang. Nu besteld, betekent vaak pas leveren in 2023.

Inmiddels is de verhuurvloot van Oortgiese campers gegroeid naar 55 campers. De verkoopactiviteiten zijn flink gegroeid met een dealerschap van Sunlight, Dethleffs en de Amerikaanse Thor campers. Maar ook de verkoop van gebruikte campers gaat aan de lopende band door. Vroeger werden vooral in het voor- en najaar campers verkocht, op dit moment worden het hele jaar door campers afgeleverd.

Daarnaast draait de werkplaats op volle toeren voor onderhoud, APK en schadeherstel. Ook worden accessoires verkocht. Zo biedt Oortgiese Campers een totaalpakket om de camper-eigenaar compleet te ontzorgen.

Tijdens de najaarsshow van zaterdag 30 en zondag 31 oktober is de locatie van Oortgiese Campers weer omgetoverd tot een feestelijk showterrein, met meer dan 8000m2 aan camperplezier. Zo wordt een deel van de huurvloot van 2021 aangeboden voor verkoop. Dit zijn allemaal zeer jonge campers van de merken Adria, Burstner, Possl, LMC, Sunlight en Dethleffs. Campers vanaf een half jaar oud, maar tegen scherpe prijzen. Er zijn buscampers, half-integralen en integraal-campers, ze staan er allemaal. Daarnaast is er een brede selectie aan occasions. Er is een leuke looproute door alle werkplaatsen, zodat bezoekers ook een kijkje kan nemen achter de schermen. Belangstellenden zijn beide dagen tussen 9.30 en 16.30 uur welkom op Dambroek 16a in Baak.

www.oortgiesecampers.nl

Tel. 085-7731022