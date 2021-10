Buren Oranjebuurt gaan samen bladvegen

DIEREN – In de eerste week van oktober zet de gemeente opnieuw bladdepots, waar bewoners hun overtollige blad kunnen verzamelen. De bewoners van de Oranjebuurt in Dieren gaan samen aan de slag om blad te verzamelen.

De gemeente plaatst begin oktober bouwhekken waarin blad gestort mag worden. Blad verzamelen en laten composteren is het doel, waardoor bewoners minder last ondervinden van de bladblazers door de wijk. Niet alleen blad van eigen terrein mag worden gedeponeerd, ook het blad van de troittoirs en uit de goot kan in de bladdepots. Blad in de goot kan de afvoer van regenwater belemmeren.

Een werkgroep van bewoners van de Oranjebuurt organiseert gezamenlijke veegacties, waarin buren met elkaar in een uurtje de straat en het trottoir vegen. De werkgroep informeert de bewoners wanneer leden van de werkgroep een aanzet geven. Natuurlijk kan ieder dat in de buurt met elkaar oppakken. Het doel is: meer blad in het depot, een schonere straat en trottoir en lekker met elkaar aanpakken.

Het gaat dan vooral om plekken waar het blad voor gladheid of verstopping leidt. Het is op sommige plaatsen juist nuttig blad te laten liggen of extra blad uit te strooien. Dit leidt tot humusvorming, waardoor de grond minder snel uitdroogt. Deze gunstige werking op het ecosysteem draagt bij aan een verbeterde bodemstructuur en dieren vinden er voedsel en soms zelfs een schuilplaats, zoals egels.

De depots zijn uitsluitend voor het verzamelen van blad, dus niet voor grasmaaisel, takken, grond of ander afval. De werkgroep hoopt dat met ieders inzet deze proef goed verloopt, zodat de gemeente dit de komende jaren op meer plaatsen gaat doen. Na de bladperiode worden de bouwhekken weer verwijderd.