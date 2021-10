Brummense raad vergadering over begroting

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen spreekt donderdag 28 okober over de concept-programmabegroting voor 2022 – 2025. Het college heeft de financiële plannen voor de komende jaren onlangs aan de gemeenteraad overhandigd. Nu is het aan de raadsleden om hier een besluit over te nemen. De plannen kunnen via moties door de raad worden gewijzigd of middels amendementen worden aangevuld met opdrachten aan het college.

De gemeenteraad komt weer samen in de raadszaal op het gemeentehuis, maar om voldoende afstand te kunnen houden, is de publieke tribune nog niet geopend. De vergadering is live te zien via het televisiekanaal van de lokale publieke omroep VoorstVeluwezoom. De raadsvergadering start om 16.00 uur en duurt naar verwachting tot 23.00 uur.

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.brummen.nl. Onder het kopje Begroting 2022 is ook veel (achtergrond)informatie te vinden.