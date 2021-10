Brummense APV krijgt nieuwe regels voor carbid, barbecue en geluidsoverlast

GEM. BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen wil de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wat aanscherpen. Zo willen burgemeester en wethouders nieuwe regels voor onder andere carbidschieten en barbecueën in het openbaar buitengebied en wil de burgemeester sneller kunnen ingrijpen in geval van ondermijning.

In de APV staan de gemeentelijke regels, als aanvulling op de wet- en regelgeving van onder andere het Rijk en de provincie. Het is een opsomming van lokale afspraken.

Een mooi voorbeeld zijn de regels voor het carbidschieten in de gemeente. De college wil absoluut dat deze traditie blijft bestaan, maar wil het wel aan banden leggen. “Omdat de regels rond het legale vuurwerk steeds strenger worden, voorzien we een verschuiving naar carbidschieten. Om het carbidschieten veilig te laten verlopen zijn de regels in de APV aangescherpt”, aldus het college. Wie in de toekomst wil knallen op oudejaarsdag, dient dit te melden of een vergunning aan te vragen – afhankelijk van de grootte van het evenement. Ook zijn er voorwaarden opgenomen over de tijden en de inhoud van de carbidbus.

Verder is er het voorstel om de burgemeester meer bevoegdheden te geven om op te treden tegen ondermijnend gedrag. Als blijkt dat er in een bepaalde branche wildgroei ontstaat, kan de burgemeester deze branche aanwijzen om te toetsen op mogelijke ondermijning.

Overlast en rommel waren de aanleiding voor nieuwe regels op het gebied van barbecueën in het openbaar buitengebied. In de APV is een artikel opgenomen waarmee de gemeente kan handhaven tegen de overlast die dit kan geven, dit kon voorheen niet. Overigens gaat het hier om het openbaar buitengebied, op eigen terrein mag er nog steeds worden gebarbecued.

Ook zijn er regels opgenomen om de burgemeester de bevoegdheid te geven op te treden bij overlast in de buurt. Niet alleen kan hij nu bewoners aanspreken op hun gedrag, ook kan hij verhuurders een zogenoemde ‘gedragsaanwijzing’ opleggen. Ook het optreden tegen geluidsoverlast wordt eenvoudiger. Momenteel kan de gemeente niet goed handhavend optreden, omdat regels ontbreken. Met de nieuwe APV kan worden opgetreden tegen geluidsoverlast van bijvoorbeeld een kermis of braderie, bouwmachines, koelaggregaten en ga zo maar door.

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel van het college in het forum op donderdag 4 november. Tijdens de raadsvergadering van 18 november neemt de gemeenteraad waarschijnlijk een besluit. Als de raad de wijzigingen vaststelt, treden deze 8 dagen na de vaststelling in werking.