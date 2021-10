Brummens Mannenkoor is terug

BRUMMEN – Aan het enthousiasme van de zangers, de dirigent en de pianist van Het Brummens Mannenkoor was zondagmiddag 26 september duidelijk te zien dat ze er van genoten om weer te kunnen zingen. Dit enthousiasme werd tijdens een tweetal korte concerten in de Pancratiuskerk in Brummen al snel overgebracht naar het aanwezig publiek, dat zo nu en dan meezong met de mannen.

Het koor startte begin augustus voorzichtig weer met repeteren. Bekende nummers uit het uitgebreide repertoire van het BMK werden weer opgepakt. Zondagmiddag werden ze ten gehore gebracht onder leiding van dirigent Henriëtte Hansma en met begeleiding van de vaste pianist Gerard Geurts. Bij het nummer Blowin’ in the Wind zorgde Ab Vriezekolk voor begeleiding op de mondharmonica. De stemmen waren al weer lekker in vorm.

Aan het slot van het concert riep vicevoorzitter Ton Fleur de mannen op om kennis te komen maken met het BMK. Iedere dinsdagavond vanaf 19.45 uur wordt er gerepeteerd in Plein Vijf te Brummen.De eerste dinsdagavond van de maand zijn er inloopavonden met na afloop koorcafé. Belangstellenden kunnen dan binnenlopen om de sfeer te proeven.

De komende periode gaat het Brummens Mannenkoor zich voorbereiden op het Kerstconcert van 19 december, samen met VOX en VOX Tunes Brummen.

www.brummensmannenkoor.nl