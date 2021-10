Brummen gaat onderzoek doen naar Ja-sticker voor ongeadresseerd drukwerk

GEM. BRUMMEN – Inwoners van de gemeente Brummen kunnen in de toekomst profiteren van een goedkoper tarief voor de afvoer van hun restafval. Wie niet langer de grijze bak aan de weg zet, maar het afval zelf wegbrengt, is iets voordeliger uit. De gemeenteraad ging donderdag 14 oktober akkoord met het Grondstoffenplan 2021 – 2025, waar dit in staat opgenomen.

De meeste partijen konden zich wel vinden in het plan en stemden er dan ook mee in, behalve de fractie Hofman-Kleverwal. Theo Hofman is ervan overtuigd dat ouderen de dupe worden. “Zij gaan problemen krijgen omdat ze zelf met hun afval naar de container moeten lopen.”

Het Grondstoffenplan is wel aangevuld met een motie, ingediend door D66 en GroenLinks. Deze gaat over een ja-sticker voor ongeadresseerd drukwerk, dat huis-aan-huis wordt verspreid. Nu geven bewoners het met een sticker op de brievenbus aan als zij geen folders en huis-aan-huiskranten wensen te ontvangen. D66 en GroenLinks vragen om onderzoek naar een omgekeerd systeem, waarbij juist een stickers op de brievenbus komt als mensen wèl drukwerk willen ontvangen. “Het blijkt dat er veel papier bij het restafval komt”, zegt Rolf Schinkel van D66, die daarom voorstelt dat mensen bewuster een keuze moeten maken als zij wel reclamedrukwerk en kranten willen ontvangen.

De motie kon op sympatie rekenen van de meeste fracties. Hoewel niet iedereen direct de noodzaak ervan inziet, wil iedereen de resultaten van het onderzoek wel zien om te kijken of de Ja-sticker werkelijk nut heeft. Alleen Lokaal Belang stemde tegen. Luuk Tuiten vindt de motie ‘betuttelend’. “Papier is geen afval. Bovendien levert de inzameling verenigingen nog wat op.”

Er was nog wat discussie over de in het plan opgenomen ambities. Om in 2025 tot maximaal 80 kilo restafval per persoon te komen, dan moet wel lukken, denken de raadsleden. Het voornemen om dit in 2030 terug te brengen tot 10 kilo, vonden enkelen toch wat te ambitieus. “Maar als we die ambitie nu loslaten, gaan we het sowieso niet halen”, vond Arjan van der Leest van het CDA. De stip op de horizon blijft dus 10 kilo, met het voornemen om daar in 2025 nieuw beleid voor te maken.