Brummen focust zich op 100 hectare zonneparken

GEM. BRUMMEN – Nu de optie windmolens de komende jaren uit beeld is, gaat de gemeente Brummen zich richten op zonne-energie. De gemeente denkt dat tot 2030 het realiseren van 100 hectare aan zonneparken haalbaar is. In een uitnodigingskader is aangegeven in welke gebieden zonneparken zouden kunnen komen en op welke voorwaarden. Nieuwe initiatieven worden getoetst aan deze richtlijn.

Voor dit uitnodigingskader is vooral gekeken naar het landschap, zegt wethouder Pouwel Inberg. Waar zijn mogelijkheden voor zonneparken? De gemeente is opgedeeld in zes zones, met elk een maximum hectares dat voor zonnepanelen kan worden gebruikt. Zo zou in de zone tussen Hall en Spankeren ongeveer 40 hectare beschikbaar zijn, en in de uiterwaarden 15 hectare. De geplande 100 hectare zou kunnen voorzien in ongeveer 20 procent van de energiebehoefte van Brummense huishoudens.

De gemeente stelt de komende jaren twee inschrijvingen open, waarin initiatiefnemers projecten kunnen voorstellen. In de eerste ronde kan 35 hectare worden ingevuld. De plannen worden getoetst aan de richtlijnen die in het Uitnodigingskader zon- en windenergie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld regels over hoe de zonneparken in het landschap moeten passen. Daarnaast wil het college dat zo’n park een dubbel doel dient en het landschap versterkt, bijvoorbeeld door hagen te planten of een kikkerpoel aan te leggen.

Ook participatie van omwonenden is een belangrijke voorwaarde. Niet alleen vooraf bij het opstellen van de plannen, maar ook later, als de zonneparken eenmaal draaien. “De omgeving moet kunnen profiteren van de opbrengsten van de zonnepanelen. Het is zeker niet de bedoeling dat de ontwikkelaar met de winst aan de haal gaat”, aldus Inberg.