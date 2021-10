Bronckhorst onderzoekt kansen met biogas

BRONCKHORST – Er zijn zeker mogelijkheden in de gemeente Bronckhorst om biogas te gebruiken als vervanging van aardgas. Dit blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd door CCS Energie-advies en H2-bv, ondersteund door 8RHK Ambassadeurs en plaatselijke ondernemers.

Onderzocht is in hoeverre het mogelijk is aardgas te vervangen door biogas. In de gemeente Bronckhorst wordt al biogas opgewekt door Waterstromen bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Olburgen. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om de mest van melkveebedrijven uit de directe omgeving van de waterzuivering in te zetten als nieuwe bron van biogas. Voor het onderzoek zijn boeren met meer dan 150 koeien uit de omgeving van Steenderen benaderd voor deelname aan dit project.

Er is gekeken of de melkveebedrijven met een eigen kleine mono-mestvergisting biogas kunnen produceren. De vergisters worden dan met een biogasleiding aan elkaar verbonden door Waterstromen. Het biogas zou direct als warmtebron kunnen worden ingezet worden, of worden opgewerkt tot groengas en in het energienet ingevoerd. Uniek is dat er al een biogasleiding ligt waar deels gebruik van gemaakt kan worden. Deze leiding transporteert biogas van Waterstromen naar Aviko in Steenderen. Uit het onderzoek blijkt dat levering van biogas aan woningen en Friesland Campina in Steenderen een zeer haalbare optie is.

Wethouder Paul Hofman is blij met de uitkomst van het onderzoek: “Voor een veilig klimaat is het noodzakelijk dat we onze energie op een schone manier gaan opwekken. We kijken naar bodem, water, biomassa, wind en zon. Dit onderzoek toont aan dat er zeker nog meer potentie is voor biogas rond Bronkhorst en Steenderen.”

Op termijn kan biogas voor oudere huizen een goed alternatief voor aardgas zijn om het huis te verwarmen. Voor de meeste huizen biedt biogas geen oplossing. Deze zullen in de toekomst afhankelijk zijn van elektriciteit voor warmte en energie. Dit onderzoek is daarom vooral interessant voor het stadje Bronkhorst dat met al haar monumenten dichtbij Steenderen/Olburgen ligt. Deze haalbaarheidsstudie is een eerste stap in de realisatie van het project. Het zal nog jaren duren voordat er werkelijk biogas uit de leiding komt.

www.bronckhorst.nl/biogas