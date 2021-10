Briljant paar Antoon en Marie Schoenaker verknocht aan woonplek

KLARENBEEK – 65 Jaar lang lief en leed delen met elkaar, dat is een lange tijd. Dat weten Antoon en Marie Schoenaker uit Klarenbeek maar al te goed. Ze hebben heel veel meegemaakt, maar zijn toch heel blij dat ze deze mijlpaal kunnen vieren met hun rijke kinderschaar. In restaurant Pijnappel wordt het briljanten huwelijksfeest gevierd op vrijdag 29 oktober.

In de goede jaren had Antoon (iedereen noemt hem Toon) bij zijn huis een grote groentetuin. Half Klarenbeek kreeg van hem groente, want hij had altijd veel te veel voor zijn gezin. Marie Schoenaker-Boerkamp deed de bloementuin. Met plezier kijkt zij terug op deze periode. Zij is met recht trots op de zes sierbekers die zij won met de tuinkeuringwedstrijd van Dorpsverfraaiing. De kamer heeft nog meer moois. Kleurrijke bloemwerkjes van Marie, maar ook veel mooie foto’s van de zes kinderen, tien kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

Tolhuisje

Bruid Marie werd 86 jaar geleden geboren aan de Hoofdweg in Klarenbeek. Na de school ging zij werken in Apeldoorn. Ze kreeg verkering met Toon Schoenaker toen zij ging dansen bij bij café De Kar. Toon hoorde dat hij het Tolhuisje op De Kar kon huren. Marie was daar wel blij mee, maar vond zich eigenlijk nog te jong om te trouwen. Toch maakten zij gebruik van de geboden kans. Drie jaar bleven ze hier wonen en toen kon Toon het huis aan de Hoofdweg 42 kopen, met een flink stuk grond. Verschillende keren werd er uitgebreid. Ze wonen er nu al 62 jaar en willen er niet graag weg. Het paar waardeert bijzonder de goede hulp van de buren en kinderen die allerlei klusjes voor hen opknappen. Hobby’s had Marie erg veel: bloemschikken, tuinieren, liedjes maken voor feesten en ook zingen. Ze heft 46 jaar gezongen in het grote koor van de Parochiekerk en heeft daarvoor een gouden en zilveren medailles ontvangen. Ook was zij zo’n 25 jaar lid van het vrouwenkoor Immanuel.

Koster

Toon Schoenaker (91 jaar) is een zeer bekende Klarenbeker. Lange tijd was hij nauw betrokken bij de katholieke kerk en school. Zijn wieg stond aan de Verlengde Broekstraat. Na de lagere school is hij bij verschillende boeren knecht geweest. Als vijftienjarige jongen ging hij werken voor 400 gulden per jaar. Na het boerenwerk ging hij aan de slag bij vleesfabriek Linthorst in Twello. Dat slachten leek hem minder en hij zocht wat anders. Hij hoorde dat Pater Bosman een schoonmaker en koster zocht. Ieder kende deze pastoor als een nogal overheersend figuur die ieder naar zijn hand wilde zetten. Maar niet Toon. Die durfde voor zich op te komen en zei tegen de parochieherder waar het op stond. Bosman nam hier genoegen mee. Negen jaar werkte hij met deze ‘bazige’ pastoor. Zijn opvolger was het tegenovergestelde. Met pastoor Niesink kon ieder goed overweg. Hij was vooral een groot dieren- en natuurliefhebber.

Muzikaal

Het werk als koster en schoonmaker van de lagere school heeft Toon altijd met plezier gedaan. Hij was schoonmaker en conciërge. Met de kinderen kon hij het altijd erg goed vinden.

Rond de kerk en school moest hij ook alles keurig in orde houden. Daar hoorde ook het kerkhof bij. Dat was veel werk. Dat merkte men toen hij stopte. Zijn taak was bij een overlijden ook graven te delven. Volgens hem heeft hij er meer dan 700 gegraven. Die moesten 1.70 meter diep zijn.

Muzikaal is Toon ook. Zingen is altijd zijn lust en leven geweest. Hij was bij het knapenkoor en later bij de grote koren. Dertig jaar was hij dirigent van koren, maar hij speelde ook het orgel in de kerk. Ook in andere kerken. Op 84 jarige leeftijd stopte hij er mee. Toon: “Zingen kan ik niet meer. Dat vind ik toch zo jammer. Dat was altijd mijn lust en leven. Ik kon het altijd goed.”

Foto: Martien Kobussen

Foto: Briljanten paar Schoenaker: ‘Zingen was altijd onze grote hobby’