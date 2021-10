Breed aanbod bij Rhedelijk Cultureel

RHEDEN / DIEREN – Rhedelijk Cultureel is gestart met een nieuw seizoen vol bekend en nieuw aanbod op locaties in Rheden en Dieren. Bij de muziekschool zijn lessen te volgen in onder andere zang, piano, gitaar, viool, basgitaar, saxofoon en drums. Wie kennis wil maken met de docent, kan zich aanmelden voor een proefles. Op het gebied van theater en musical wordt gewerkt aan meerdere voorstellingen, waaronder Meisje met de zwavelstokjes en Quasimodo.

In Rheden is een nieuwe musicalgroep voor volwassenen, die werkt aan Broadway Night. Er wordt ook gewerkt aan de muziektheatervoorstelling Alice in Wonderland, waarin 200 deelnemers meedoen op het gebied van dans, muziek en theater.

Nieuw is ook de Topklas Theater. Op woensdag 4 november wordt in een auditie gezocht naar de beste acteurs uit Rheden en omgeving. Hierin wordt aan kleine voorstellingen gewerkt voor evenementen, maar ook aan een tournee door de provincie Gelderland in juni en juli volgend jaar.

www.rhedelijkcultureel.nl

info@rhedelijkcultureel.nl