Braderie en speelgoedverkoop

DOESBURG – Woensdag 27 oktober is er een braderie bij het Leger des Heils in Doesburg. Naast de tweedehands kledingwinkel staan die dag in de grote zaal leuke spullen voor de verkoop. Ook is er veel speelgoed dat voor kleine bedragen weg mag. De braderie is geopend van 10.00 tot 15.00 uur. Koffie/ thee met wat lekkers staan klaar.