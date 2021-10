Boom staat nieuwe oversteekplaats in Loenen in de weg

LOENEN – De Dorpsraad Loenen Zonnedorp en vele Loenenaren willen graag een veilige oversteekplaats bij de Spar Supermarkt aan de Eerbeekseweg.

Kortgeleden zijn de werkzaamheden aan de Beekbergerweg en Eerbeekseweg en afgerond. Menig Loenenaar is verbaasd dat er niets is gedaan aan een veilige oversteek bij de supermarkt.

De provincie wilde hier weliswaar aan het werk gaan, maar een boom in het trottoir tegenover de Spar staat een grote verbetering in de weg. Een vergunning om de boom te kappen is door de gemeente Apeldoorn wel verleend, maar de bezwarentermijn is nog niet verstreken. De rest van de werkzaamheden moest doorgaan, met als gevolg dat een een stuk weg bij de Spar daarom niet voorzien is van nieuw asfalt en er dus ook voorlopig geen nieuwe oversteek komt.

De weg is vorige week weer opengesteld. In de planning is niet eerder dan in het voorjaar 2022 plaats voor de aanleg van een oversteekplaats. Tegen die tijd zal de weg opnieuw eventjes moeten worden afgesloten.

Overigens vragen ook veel Loenenaren zich af waarom de reuzeneik tussen het fietspad en de rijbaan ter hoogte van de Eerbeekseweg 93 blijft staan. Niet dat zich hier veel ongelukken voordeden, maar de boom wordt door sommigen als een lastig obstakel ervaren.

Foto: Martien Kobussen