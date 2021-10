EERBEEK – Wat wil je later worden? Op deze vraag wisten de kinderen in de bibliotheek in Eerbeek woensdag 13 oktober wel antwoord te geven. Van tuinman, tot politie en van superheld tot piet, de meest uiteenlopende beroepen kwamen voorbij. De vraag is tevens het thema van de Kinderboekenweek die afgelopen week plaatsvond. Ter ere van de Kinderboekenweek was Bollo de Beer naar de Eerbeekse bibliotheek gekomen om de kinderen een leuk verhaaltje voor te lezen.

Foto: Cynthia Vos