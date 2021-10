Blij met Vakantietas

RHEDEN – De Actie Vakantietas was dit jaar een groot succes. Deze actie werd georganiseerd door Diana, het Diakonaal Netwerk Armoedebestrijding. Basisschoolkinderen uit bijstandsgezinnen in de gemeenten Rheden en Rozendaal konden een Vakantietas krijgen, een rugzakje gevuld met allerlei leuke dingen om in de zomervakantie te doen. De tassen zijn gevuld met medewerking van Burgers’ Zoo, Boekhandel Jansen & De Feijter, De Brugkabouter, gemeente Rheden, De Speelstoet en Coöp Dieren. Zo konden 250 kinderen blij worden gemaakt met een goed gevulde tas.

De organisatie van Diana kreeg veel enthousiaste reacties, waaronder die van Keano (10). “Ik ben superblij met de Vakantietas. We mogen er leuke dagjes uit mee doen. Het boek Dummie de Mummie vind ik een heel leuk boek. Ik had die op school eens gelezen en nu heb ik hem zelf en kan ik hem eens vaker lezen. Heel erg bedankt voor de Vakantietas.”