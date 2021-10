Bingo in Velp

VELP – Elke eerste dinsdag van de maand wordt er van 14.00 tot 16.00 uur een gezellige bingomiddag gehouden in de Elleboog aan de Hoofdstraat 2 in Velp. Er worden in totaal 6 ronden gespeeld, waarin mooie prijzen te winnen zijn. Iedereen is van harte welkom.