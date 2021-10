Bewoners De Vier Dorpen verhuizen voor een jaar naar vakantiepark

BEEKBERGEN – De bewoners van verpleeghuis De Vier Dorpen in Beekbergen zijn maandag 4 oktober verhuisd van hun seniorenwoning naar een vakantiehuisje. Vanwege de verbouwing van het verpleeghuis gaan zij een jaar vertoeven op Droomparken in Beekbergen.

De verhuizing is een zeer unieke gebeurtenis. Shirley Hagen is teammanager van De Vier Dorpen, locatie van Zorggroep Apeldoorn e.o. en vertelt: “Het is een ingrijpende gebeurtenis in de levens van onze bewoners, familieleden en ook onze medewerkers. We zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen om alles soepel te laten verlopen.”

Tijdens de verhuizing deden de bewoners onder de noemer Feestelijke Verhuisdag allerlei activiteiten in de kantine van voetbalvereniging Beekbergen. Ondertussen werden alle meubelen en eigendommen verhuisd door een verhuisbedrijf. Aan het eind van deze dag zijn de bewoners gezamenlijk, met hun familie, naar hun nieuwe onderkomen gegaan.

Habion, verhuurder van De Vier Dorpen, laat de Apeldoornse aannemer Draisma de verbouwing uitvoeren. De locatie wordt vernieuwd en verduurzaamd, zodat bewoners er ook in de toekomst goed kunnen blijven wonen. De kamers worden samengevoegd, waardoor er ruime twee- en driekamerappartementen ontstaan met een eigen keuken en badkamer. Daarnaast wordt de gevel verfraaid en het balkon verdiept. De aanleunwoningen blijven ongewijzigd.

Hagen: “We begrijpen dat het een spannende tijd is. Voor de bewoners, maar ook voor ons. Wij kijken in ieder geval uit naar een fijne tijd op Droomparken en natuurlijk naar een geheel vernieuwd De Vier Dorpen.”