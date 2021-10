Beursvloer helpt verenigingen en stichtingen

DOESBURG – Maandag 1 november is er weer een beursvloer van de Doesburg Rhedense Uitdaging. Verenigingen of stichtingen die hier graag aan mee willen doen, maar hun vraag nog niet goed concreet krijgen, zijn welkom om op donderdag 14 oktober aan te sluiten bij de inspiratiesessie in Jongerencentrum 0313 in Doesburg.

Tijdens de beursvloer komen verenigingen, stichtingen en andere inwonersinitiatieven samen met het lokale bedrijfsleven uit de gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal. Hier worden vraag en aanbod bij elkaar gebracht. Maatschappelijk betrokken ondernemers helpen graag het verenigingsleven. Zij bieden middelen, materialen, menskracht en expertise waardoor verenigingen en stichtingen zich gesterkt voelen en verder kunnen met hun plannen in de organisatie. Dit kan gaan over een vraag voor een tijdelijk opslagcontainer tot aan een vraag voor het lenen van een geluidsinstallatie voor een evenement en ook van vragen voor de realisatie van een afdakje tot aan juridisch advies op maat. Tijdens de vorige editie van de beursvloer in 2019 kon de notaris in één uur tijd rond de zestig matches met een contractje bekrachtigen.

Maandag 1 november is er weer een beursvloer. In voorbereiding hierop verzorgt de Doesburg Rhedense Uitdaging een korte bijeenkomst. Dan krijgen belangstellende organisaties uitleg over hoe de beursvloer werkt. Ook gaan ter inspiratie tips over en weer om de hulpvragen zo concreet mogelijk te maken. Hierdoor kunnen de deelnemers nog beter met de juiste ondernemers in contact worden gebracht.

Deze inspiratiesessie vindt plaats in Jongerencentrum 0313 aan de Linie 2 te Doesburg en duurt van 19.00 tot 20.00 uur. Aanmelden voor deze avond en/of deelname aan de Beursvloer kan via secretariaat@doesburgrhedenseuitdaging.nl of tel. 06-36324778.