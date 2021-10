Besluit over uitbreiding bedrijven Verhuellweg uitgesteld

DOESBURG – De bedrijven aan de Verhuellweg in Doesburg hebben nog steeds geen duidelijkheid of zij mogen uitbreiden of niet. De gemeenteraad heeft besluitvorming over de bestemmingsplanwijziging uitgesteld naar aanleiding van een motie van CDA, SP, PvdA/GroenLinks en D66.

De partijen vinden dat er nog te veel onduidelijk is en willen een onafhankelijk onderzoek voor een second opinion over de juistheid en compleetheid van de onderliggende stukken van het ontwerp-bestemmingsplan. “We willen zorgvuldig te werk gaan en dat betekent eerst onderzoeken en dan past vaststellen”, verklaarde Wim Robbertsen (CDA). In de motie stellen de partijen dat de onderliggende stukken te omvangrijk, complex en deels technisch en juridisch van aard is. Het is daarom voor de raadsleden niet eenvoudig deze stukken te controleren op juistheid. Met de motie wordt het college opgeroepen dit dus door een onafhankelijk onderzoeksbureau te laten doen.

Voor stemming gaf wethouder Arthur Boone al aan diep teleurgesteld te zijn over deze motie. “Naar onze mening heeft het college alles gedaan om u in de positie te stellen een goed besluit te nemen. We hebben u meerdere malen gevraagd wat u nodig heeft om een besluit te kunnen nemen, u heeft daar meer dan een jaar de tijd voor gehad en nooit eerder is de motie aan de orde geweest. Dat vinden wij niet alleen teleurstellend, maar ook onbehoorlijk bestuur.”

Op verzoekt van David van Sommeren van de Stadspartij legde de wethouder uit welke consequenties het heeft als de besluitvorming wordt uitgesteld. Met name de juridische gevolgen kunnen groot zijn. Boone: “De bedrijven aan de Verhuellweg kunnen juridische stappen zetten als wij vanavond geen besluit nemen. Ze kunnen de gemeenteraad in gebreke stellen en dan moet de raad binnen twee weken alsnog een besluit nemen. Ze kunnen naar de rechterlijke macht stappen om dat af te dwingen, eventueel met een dwangsom.”

De motie werd uiteindelijk aangenomen met 9 stemmen voor uitstel (van CDA, SP, GroenLinks en D66) en 5 stemmen tegen (VVD en Stadspartij). Van Sommeren vindt uitstel een ‘onbehoorlijk besluit’. “Hiermee hebben we het vertrouwen van het college geschaad.”

In een verklaring achteraf laat Robbertson namens de vier partijen weten de discussie deze avond niet te kunnen waarderen. “Dat we met de motie het college, maar ook de fracties van VVD en Stadspartij Doesburg (beide uitgesproken voorstanders van de uitbreiding) niet blij maakten, kunnen we begrijpen. Wat we minder kunnen bevatten, is de ongehoord felle en ongenuanceerde manier waarop beide partijen ons meenden te moeten aanvallen – inclusief het spelen op de man/vrouw. Jammer dat daardoor de inhoudelijke discussie over de vele zorgen rondom dit bestemmingsplan te weinig aandacht kreeg.” CDA, SP, GroenLinks en D66 blijven erbij dat een second opinion, waarbij eerder gedane onderzoeken nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden en op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd, kan helpen onrust en twijfels bij bewoners en maatschappelijke organisaties kan wegnemen. “Hopelijk zorgt het ook voor meer vertrouwen in – en begrip voor elkaar.”

De wijziging van het bestemmingsplan is nodig om ruimte te bieden aan de voorgenomen uitbreiding van de bevrijven Rotra, Ubbink en Kuehne + Nagel. Zo moet onder andere verhoging van de gebouwen mogelijk worden, iets dat in Doesburg op veel weerstand stuit. Inwoners maken zich zorgen over verkeersoverlast en ‘verdozing’ van het landschap. De bedrijven proberen al jaren een manier te vinden om op de huidige locatie hun activiteiten uit te kunnen breiden.