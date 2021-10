Bazaar in de Martinikerk in Doesburg

DOESBURG – Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober is er een bazaar in de Martinikerk in Doesburg. Vanaf 10.00 uur gaan de deuren open en kunnen bezoekers snuffelen tussen de spulletjes. Spulletjes voor de rommelmarkt zijn nog meer dan welkom. Op zaterdag 2 oktober en van maandag 4 tot en met 7 oktober kunnen deze van 10.00 tot 12.00 uur worden ingeleverd bij de zij-ingang van de kerk. Er kan van alles worden ingeleverd:

huisraad, kleding, boeken, kleine apparaten, kerstspullen, speelgoed, kastjes, stoelen en tafels. Een voorwaarde is wel dat de spullen schoon en heel zijn. Net als voorgaande jaren worden er geen koelkasten, wasmachines, drogers en matrassen aangenomen. Ook zware (eiken) meubelen kunnen niet worden ingeleverd. Mensen die geen enkele mogelijkheid hebben om de spullen zelf bij de kerk in te leveren, kunnen contact opnemen met Ernst Boesveld om een andere afspraak te maken: tel. 06-37223448 of ernstboesveld@hotmail.com.