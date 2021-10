Appels plukken in de Ulenpas

HOOG-KEPPEL – Bij landgoed De Ulenpas in Hoog-Keppel ligt een meer dan honderd jaar oude boomgaard, die sinds ongeveer een jaar wordt onderhouden door een groep vrijwilligers. Deze Hoogstambrigade stelde afgelopen zaterdag 16 oktober het terrein open voor bezoekers, die werden ontvangen met appelsap en appeltaart, gemaakt van eigen appels. Julian en Philip de Vries logeerden dit weekend bij hun oma, vrijwilligster in de boomgaard, en hielpen goed mee bij het appels plukken. Er hingen nog veel vruchten aan de boom, die dit weekend grotendeels zijn geplukt en verzameld. De oogst is geschonken aan de voedselbank in Doetinchem. Wie zelf ook wel eens de handen uit de mouwen wil steken in de Keppelse boomgaard, kan contact opnemen via hoogstambrigadeulenpas@gmail.com.

Foto: Han Uenk