Apenkooien bij de Kempers in Loenen

LOENEN – De gymnastiekvereniging De Kempers uit Loenen bestond op 1 oktober precies 50 jaar. Dit werd door de vereniging uitgebreid gevierd. Vrijdag kwam jong en oud naar de gymzaal voor een ouderwets spelletje apenkooi. Want wie vond dat nou vroeger niet het allerleukste om te doen tijdens gym?

Ook heeft de club Tim van der Horst in het zonnetje gezet. De afgelopen maand heeft de vereniging er veel nieuwe leden bij gekregen en Tim is het 100ste lid. Hij heeft een mooie waardebon gekregen om sportkleren uit te zoeken.

Het jubileum blijft niet beperkt tot afgelopen week. De club gaat er het hele jaar een feestje van maken, dus voor de jongens en meisjes nog veel leuks om naar uit te kijken.

Foto: Han Uenk