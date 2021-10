Angerlo Vooruit JO-1_1 Periodekampioen

ANGERLO – De spanning was te snijden, zaterdagochtend 9 oktober op sportpark Mariëndaal in Angerlo. De spelers van Angerlo Vooruit JO-11_1 konden door winst kampioen worden. De jongens speelden deze periode prachtige wedstrijden tegen clubs als S.C. Rheden, Vorden, Oeken, AZC en de Eerbeekse Boys. Alleen van de Eerbeekse Boys wist Angerlo Vooruit niet te winnen.

De wedstrijd tegen Zwaluwen jeugd zou de beslissing kunnen betekenen, maar dit was niet een op voorhand al gewonnen wedstrijd. Maar door goed posities te houden en goed te blijven communiceren, konden de jongens daarom ook de macht over de laatste wedstrijd tegen AZC bewaken. Iedere goal werd uitbundig gevierd. Angerlo Vooruit won dit laatste duel met 8 tegen 4 en werd daarmee kampioen met 2 punten voorsprong op de Eerbeekse Boys.