Allerzielenconcert Panta Rhei

VELP – Panta Rhei Vocaal verzorgt zondag 31 oktober om 15.30 uur een Allerzielenconcert in de Grote Kerk in Velp. In deze herdenkingsbijeenkomst kunnen bezoekers met muziek, beeldende teksten en een kaarsenceremonie hun overleden geliefden herdenken. Panta Rhei Vocaal is een groep ervaren zangers, die onder leiding van Frank Litjens zingt bij momenten van afscheid. Pianist Gerard Geurs speelt delen uit de Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Toegang tot het Allerzielenconcert kost 12,50 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.pantarheivocaal.nl.

Foto: Eelco van Wieringen