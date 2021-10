Allerzielen in Loenen

LOENEN – Op dinsdag 2 november wordt er om 19.00 uur een Allerzielenviering gehouden in de H.Antonius Abt Kerk te Loenen. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de mensen die afgelopen jaar zijn overleden. Aan het eind van deze viering gaat men gezamenlijk naar het parochiële kerkhof. Daar wordt de viering afgesloten met een gedicht, de zegenbede en het zegenen van de graven. Na het bezoek aan het kerkhof is er koffie of thee in het naastgelegen Parochiehuis.