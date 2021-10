Allerzielen in Emmaüskerk

DIEREN – Dinsdag 2 november is er om 19.00 uur een Allerzielenviering in de RK Emmaüskerk in Dieren. In deze bijeenkomst worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Aan het eind van deze gebedsviering gaat diaken Ronald Heinen voor naar de begraafplaats aan de Harderwijkerweg, voor een korte herdenking en het zegenen van de graven. De toegang tot de begraafplaats wordt verlicht door fakkels en vuurpotten, dit in samenwerking met Monuta Uitvaartverzorging, locatie Dieren. Voor nabestaanden die een bezoek willen brengen aan het graf van hun naaste, is een aantal herdenkingskaarsjes aanwezig. Na afloop is er koffie en thee in de kerk.