Ademloos luisteren naar Marieke Lucas Rijneveld

BRUMMEN – Ruim 120 bezoekers kwamen op woensdag 20 oktober bijeen in de Pancratiuskerk om te luisteren naar het gesprek dat Machteld van Soest had met Marieke Lucas Rijneveld. De schrijver kwam op uitnodiging van De Boekensteun en Primera Bosman naar Brummen.

Rijneveld was net terug van een boekpresentatie in Berlijn waar ze diverse optredens had verzorgd om haar nieuwe boek ‘Mijn lieve gunsteling’ onder de aandacht te brengen. De eerste vertaling van dit boek was hiermee een feit. Nog vol van alle indrukken vertelde ze hierover. En ze merkte terloops op dat ze met dit boek net een prijs heeft gewonnen voor de beste openingszin.

Marieke Lucas Rijneveld vertelde openhartig over haar leven. Ze groeide beschermd op in een klein dorp en wist al jong dat ze schrijver wilde worden. Het lezen van kinderboeken gevuld met spanning en fantasie maakten haar wereld groter. Tijdens logopedieles om beter en duidelijker te leren praten kwam ze in aanraking met de gedichten van Anna Enquist, waar zij diep door was geroerd. Ze is toen zelf begonnen met het schrijven van gedichten en van korte verhalen. Zoals ze zelf zegt: ‘ik kon niet goed leren, maar heb door het leven geleerd’.

Als autodidact heeft ze zich het schrijven eigen gemaakt. Met veel inzet, energie, geduld en soms een obsessieve dwang tot schrijven. Inspiratie haalde ze uit de verhaalteksten uit haar verleden, de mooie taal uit de Bijbel en uit teksten van psalmen. Na jarenlang het leven te hebben geobserveerd vanaf een afstand en dit alles te hebben opgeslagen kreeg het zijn beslag in haar boeken. Het succes bleef niet uit. Haar eerste boek ‘De avond is ongemak’ werd met lovende kritieken ontvangen. Na een vraag uit de zaal over duiding van deze titel merkte ze op dat overdag alles gewoon is en doorloopt, maar in de avond kan het ongemakkelijker worden als je gaat nadenken over het hele verloop van de dag.

De toehoorders kwamen leuke weetjes over de schrijver te weten. Over hoe ze op de fiets hele gesprekken in haar hoofd voerde met Matthijs van Nieuwkerk, hopende dit ooit live te kunnen doen. Of dat ze een eigen koeienstempel heeft ontworpen, omdat ze een speciale band heeft met deze gevoelige dieren die haar inspireren. Na een optreden gaat ze direct douchen om alles af te spoelen zodat ze weer helemaal zichzelf is. De wereld is intens en kan je overspoelen. Daarna kan ze zich weer concentreren op nieuw werk. Want binnenkort verschijnt een nieuwe dichtbundel en een roman is in de maak.